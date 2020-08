Ballstädt hat LTE

In ganz Ballstädt ist nun eine Mobilfunkverbindung nach dem LTE-Standart verfügbar.

Ballstädt. Nach vielen Jahren verbessert sich das Mobilfunk-Angebot in der Nessetal-Ortschaft.

Die Nessetal-Ortschaft Ballstädt ist mit dem schnellen Mobilfunk-Standard LTE versorgt. Ein Funkmast des Mobilfunk-Anbieters Vodafone in der Straße Neues Tor/Ecke Hirtengasse gelegen wurde in den vergangenen Wochen auf die zweitjüngste Variante des Standards, auf 4G aufgerüstet, berichten Anwohner. Er stellt eine gute Verbindung zumindest im Freien bereit, wie eine Überprüfungsfahrt dieser Zeitung im Ort am 21. August ergab.