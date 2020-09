Ein Garten mit Sitzgelegenheiten steht an der Südseite bereit. Dort wurden auch Obstbäume gepflanzt.

Ballstädt. Kneippsche Lehren sind Bestandteil des Konzepts der neuen Anlage am Ballstädter Anger. Erste Bewohner ziehen ein

Mit einem Gottesdienst, eingeschränkter Teilnehmerzahl und Gesang nur unter Mund-Nasen-Schutz eröffnete am Freitag die Diakonie für den Landkreis Gotha offiziell die „Diakonische Seniorengemeinschaft am Anger“ in der Nessetal-Ortschaft.