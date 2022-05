Bandbreite der Thüringer Gartenkunst in Gothas Orangerie

Gotha. Auftakt einer neuen Vortragsreihe in der Orangerie Gotha.

Der ganzen Bandbreite der Thüringer Gartenkunst widmet sich Martin Baumann vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in einem Vortrag am Dienstag, 24. Mai, in der Orangerie Gotha. Dabei kommen Gartenkünstler zur Sprache wie Hermann Fürst von Pückler-Muskau, Henry van de Velde oder Max Bromme. Baumann legte zahlreiche Veröffentlichungen zu Gartendenkmalpflege und Gartengeschichte in Thüringen vor, beispielsweise ist er Herausgeber des Buches „Blumenstadt Erfurt“.

Bis Ende August folgen fünf weitere Vorträge zu Themen der Gartenkultur und Gartendenkmalpflege, jeweils an Dienstagen um 18 Uhr im Orangenhaus der Gothaer Orangerie, kündigt die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten an.

Termine der Dienstags-Vortragsreihe:24. Mai, 18 Uhr: Gartenkultur in Thüringen, Martin Baumann; 7. Juni: Gartenkünstler in Thüringen, Dietger Hagner (Gartenreferent der Schlösserstiftung); 21. Juni: Die Entwicklung des Herzoglichen Parks Gotha, Jens Scheffler (Parkverwalter); 28. Juni, Kamelien für den Herzog, Matthias Hey (Gotha); 5. Juli: Die Orangerie als Statussymbol und Ausdruck höfischer Repräsentation in Gotha, Jens Scheffler (Parkverwalter); 23. August: Klimawandel – eine Herausforderung für die Gartendenkmale, Doris Fischer (Direktorin der Schlösserstiftung)