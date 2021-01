Wandersleben Der Gemeinderat soll am 10. Februar beraten, wenn das Tagungsverbot im Kreis Gotha nicht verlängert wird.

Bangen um Haushaltsbeschluss in der Gemeinde Drei Gleichen

Eigentlich hat die Gemeinde Drei Gleichen am Mittwoch, dem 10. Februar, die nächste Sitzung ihres Gemeinderates geplant. Doch zunächst bis zum 7. Februar hatte der Landkreis Gotha verfügt, dass wegen der hohen Zahl aktueller Infektionen mit dem Coronavirus die kommunalen Gremien nicht tagen dürfen.

„Nun müssen wir abwarten und hoffen, dass diese Anordnung nicht verlängert wird“, sagt Jens Leffler (CDU), der Bürgermeister. Denn die Tagung sei auch deshalb wichtig, weil dann eigentlich der Haushaltsplan für dieses Jahr beschlossen werden sollte. „Ist das nicht möglich, müssen wir diese Entscheidung auf März vertagen.“

Falls vom Bürgermeister bis dahin Eilentscheidungen, zum Beispiel für die Vergabe von Bauleistungen, getroffen werden müssten, hole er sich vorher dazu die Meinung der Gemeinderatsmitglieder auf digitalem Wege ein, macht Jens Leffler deutlich.

Zu den Vorhaben in der Gemeinde Drei Gleichen für dieses Jahr gehören Straßenbauprojekte in Wechmar, Mühlberg und Großrettbach. Außerdem soll zum Beispiel das Sportlerheim in Günthersleben energetisch saniert werden. Fassade, Fenster und Türen werden erneuert. Dafür kann die Gemeinde laut Leffler Fördermittel aus dem Dorferneuerungsprogramm nutzen.