Am 20. September laden die Thüringer Schlösser Kinder zum "Schlösserkindertag" ein. Geboten werden märchenhafte Programme.

Barocke Kleider und ein Fechtkurs in Gotha

Gotha. Bereits zum fünften Mal öffnen Schlösser in Thüringen, wie das Gothaer Schloss Friedenstein, ihre Türen zum Schlösserkindertag.

Am 20. September ist es wieder soweit, dann öffnen die Thüringer Schlösser zum fünften Mal im Rahmen des Thüringer Schlösserkindertages für die kleinen Besucher ihre Türen. Märchenhafte Programme, barocke Kleider und sogar ein Fechtkurs warten darauf entdeckt zu werden.

Neben dem Residenzschloss Altenburg, Schloßmuseum Arnstadt, Schloss Burgk, Dornburger Schlösser, Schlossmuseum Molsdorf, Sommerpalais Greiz, Veste Heldburg, Schloss Elisabethenburg Meiningen, Schloss Heidecksburg Rudolstadt, Schloss Wilhelmsburg Schmalkalden, Schloss Schwarzburg, Schlossmuseum Sondershausen und Schlosspark Belvedere Weimar beteiligt sich auch Schloss Friedenstein in Gotha am Schlösserkindertag.

Turbulent geht es rund um Schloss Friedenstein und dem Herzoglichen Museum zu. Hier können sich Kinder in barocken Kostümen fotografieren lassen, Fechten und Bogenschießen lernen, sich an verschiedenen Spielgeräten oder auf der Hüpfburg austoben und bei Familienführungen in vergangene Zeiten eintauchen.

Märchen, Puppenspiel und Theater gibt es auch in anderen Schlössern. So im Greizer Sommerpalais, wo „Die Konferenz der Tiere“ aufgeführt wird oder auf Schloss Schwarzburg. Hier können Kinder ihr Ritterdiplom machen.