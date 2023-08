Barocknacht im Gothaer Schloss Friedenstein abgesagt

Gotha. Das diesjährige Barockfest in Gotha ist abgesagt. Das teilten Stiftung Schloss Friedenstein und die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach mit.

Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, doch unumgänglich. So teilte die Pressestelle der Stiftung Schloss Friedenstein am Montag mit, dass die geplante Philharmonische Barocknacht am 26. August ausfallen muss. Grund sei ein längerer krankheitsbedingter Ausfall der Organisatoren, die die Veranstaltung im gewohnten Umfang nicht durchführbar mache.

In Absprache mit der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach habe man sich schweren Herzens dazu entschlossen, das Barockfest in diesem Jahr abzusagen, teilt Pressereferentin Susanne Finne-Hörr mit. Nicht nur das beliebte Abschlusskonzert fällt der Absage zum Opfer, sondern auch das gesamte barocke höfische Treiben, das Besucher aus nah und fern ins Schloss lockte. „Wir mussten das Begleitprogramm ebenfalls absagen“, sagt Finne-Hörr. Beide Institutionen hätten sich nach enger Abstimmung zu diesem Schritt entschieden.

Kostümierte Gäste habenam 26. August freien Eintritt

Die Zeit bis zum nächste Barockfest im nächsten Jahr wollen die Veranstalter gemeinsam nutzen, um ein neues Format zu entwickeln. „Wir wollen in frischem, aber immer noch barockem Gewand wiederkommen, um dann gemeinsam mit den Besuchern zu feiern“, erklärte die Pressesprecherin der Stiftung.

Wer aber am 26. August in barocker Kleidung das Schloss Friedenstein und das Herzogliche Museum besuchen will, der erhält freien Zutritt in beide museale Einrichtungen. Damit wolle man den Gästen einen Tag in authentischer Umgebung ermöglichen. Die Stiftung Schloss Friedenstein und die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach freuen sich bereits auf das nächste Jahr, wenn die Festivitäten rund um Barock, Musik und Tanz wieder stattfinden werden.