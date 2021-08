Bauarbeiten am Gothaer Schützenberg

Gotha. Stadtwerke Gotha verlegen Leitungen und reparieren Netz.

Am Schützenberg werden die Stadtwerke Gotha ab kommenden Montag, 23. August, bis voraussichtlich 3. September Leitungen verlegen und Reparaturarbeiten durchführen. In dieser Zeit kommt es zu einer Vollsperrung des Fahrzeugverkehrs zwischen Bertha-von-Suttner-Platz und Annastraße und zeitgleich zwischen Schützenallee und Hohe Straße. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, könne Fahrzeuge aus Richtung Westen dann über die Annastraße – Schützenberg – Schützenallee nach Gotha-Nord fahren. Die Zufahrt aus Richtung Osten erfolgt über Gartenstraße – Remstädter Straße – Hohe Straße. Aus Gotha-Nord werde der Verkehr über Goldbacher Straße – Hohe Straße – Remstädter Straße zur Gartenstraße geleitet. Die Karl-Schwarz-Straße ist dann an der Einmündung Schützenberg voll gesperrt. Die Einbahnstraßenregelung in der Karl-Schwarz-Straße wird aufgehoben. In der gesamten Karl-Schwarz-Straße gilt Halteverbot.