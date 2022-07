Bauarbeiten in Gotha

Gotha. Diese Straßen sollten ab kommender Woche in Gotha umfahren werden.

Bauarbeiten zur Verlegung einer Trinkwasserleitung beginnen am Montag, 25. Juli, in der Dorotheenstraße zwischen Humboldtstraße und Liebetraustraße. Wie die Stadtverwaltung informiert, wird die Dorotheenstraße in diesem Bereich von der Liebetraustraße aus als Einbahnstraße in Richtung Humboldtstraße ausgewiesen. Für die Dauer der Bauarbeiten darf im jeweiligen Bauabschnitt nicht geparkt werden.

Um eine Polleranlage zu reparieren, wird am Mittwoch, 27. Juli, die Jüdenstraße ab Ecke Klosterplatz für den fließenden Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Der obere Hauptmarkt bleibt über den Klosterplatz-Augustinerstraße erreichbar, heißt es aus dem Rathaus.