Bauarbeiten von Schloss Tenneberg bis Schwarzhausen

In der Stadt Waltershausen und ihren Ortsteilen ist im zu Ende gehenden Jahr 2019 an zahlreichen Stellen gebaut worden.

Eine Großbaustelle war Winterstein. Beim Ausbau der Liebensteiner Straße herrscht derzeit Winterpause. Die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt gehen 2020 weiter.

Die Baumaßnahme Gothaer Straße in Waltershausen ist inzwischen am vierten Bauabschnitt angekommen. Die Zufahrt von der Stadt zur Tankstelle ist wieder möglich. Richtung Wahlwinkel bleibt sie gesperrt, bis Ende des Ausbaus voraussichtlich im Herbst 2020.

Am Ortsausgang von Waltershausen ließ der Zweckverband ein Regenrückhaltebecken bauen. Foto: Wieland Fischer

Der Abwasserzweckverband Gotha-Landkreisgemeinden ließ ein Regenrückhaltebecken am Ortsausgang in der Gothaer Straße errichten. Die Stadt hat sich daran mit einer Million Euro beteiligt. Dessen Bau trägt auch der geplanten Erschließung des Industriegebietes Richtung Wahlwinkel Rechnung.

Der Zweckverband hat in Fischbach Am Sandberg dieses Jahr den Kanal erneuert. Bürgermeister Michael Brychcy (CDU) spricht von einer schwierigen Angelegenheit, wegen der Hanglage und ungeklärter Grundstücksverhältnisse. Die Straße soll unbefestigt bleiben. „Das kann sich die Stadt derzeit nicht leisten“, sagt Brychcy.

In Schwarzhausen konnte im August die von Grund auf erneuerte Grundschule übergeben werden.

Im Emsetalort hat außerdem die Straße Am Langen Feld eine neue Beleuchtung erhalten. Sie war in einem miserablen Zustand, sagt Brychcy. Per Eilentscheidung sei das geändert worden. 2020 werde das in Schwarzhausen in der Schulhöhle und Kleinen Gasse fortgesetzt, kündigt die Bauverwaltung an. Am Schluss werden dafür etwa 90.000 Euro investiert.

Das Mauerwerk der drei großen Brücken über die Laucha in Langenhain wurde instandgesetzt; Kostenpunkt: 50.000 Euro.

Das Mauerwerk der drei Laucha-Brücken in Langenhain ist instandgesetzt worden. Foto: Wieland Fischer

Im Kindergarten Ibenhain ist der erste Abschnitt der Freiflächengestaltung abgeschlossen. Die Spielgeräte können schon genutzt werden. Die offizielle Einweihung werde spätestens zum Kindertag 2020 nachgeholt, verspricht Brychcy. Ohnehin schließe sich ein weiterer Bauabschnitt an, voraussichtlich 2021. Dafür sind 95.000 Euro im Doppelhaushaltsplan der Stadt vorgesehen.

Im Zusammenhang mit dem Bau eines Aldi-Marktes neben dem Bahnhofsvorplatz in Waltershausen sind beim Herrichten der Ausgleichsfläche Restarbeiten zu erledigen. Der Bahnhofsvorplatz selbst ist neu gestaltet. Die Stadt verhandelt jetzt mit der Bahn-AG über den Abriss einer Bruchbude und den Bau eines Unterstands, damit Wartende nicht im Regen stehen müssen. Der Bürgermeister wünscht sich für die verbleibenden Freiflächen an der Bahnstrecke „grün, grün, grün“.

Der Kindergarten Ibenhain bekommt neue Freiflächen und Spielgeräte. Foto: Wieland Fischer

Bei der Dauerbaustelle von Schloss Tenneberg steht derzeit der Haupteingang im Fokus. Schwerpunkt bilden Treppenaufgang und Geländer. Die Arbeiten sind nahezu abgeschlossen. Mit dem Restaurieren der Wand- und Deckenmalerei soll es nächstes Jahr weitergehen. Dazu stehen Voruntersuchungen an. Über den Zeitpunkt, wann die Arbeiten beginnen, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts Konkretes sagen. Das hänge von der weiteren Förderung ab, erklärt Brychcy. Die Restaurierung von Treppe und Geländer ist mit 25.000 Euro bezuschusst worden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 57.000 Euro.

Im kommenden Jahr sind für die Fortsetzung der Bauarbeiten am Schloss Tenneberg rund 200.000 Euro geplant, neben dem Treppenhaus unter anderem zur Schwammsanierung. „Es gibt noch jede Menge Arbeit“, sagt Brychcy – nicht nur im Schloss Tenneberg.