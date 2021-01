Eine Frau kauft in einem Supermarkt ein. (Symbolbild)

Mühlberg Die Versorgung der Bürger wird sich in dem Drei-Gleichen-Ortsteil deutlich verbessern, hofft der Bürgermeister.

Baubeginn für neuen Supermarkt in Mühlberg noch dieses Jahr

Noch in diesem Jahr soll Baubeginn für einen neuen Supermarkt im Ortsteil Mühlberg der Gemeinde Drei Gleichen sein. Der Bebauungsplan dafür war vom Gemeinderat beschlossen worden und liege nun im Landratsamt Gotha zur Genehmigung, sagt Jens Leffler (CDU), der Bürgermeister. Auch die Bürger hatten im Spätsommer des vergangenen Jahres Einsicht in die Planungsunterlagen für das Vorhaben nehmen können.

Am Ortseingang in Mühlberg, von Wandersleben kommend, möchte Norma den Markt zwischen der Tankstelle und den ersten Häusern errichten und werde demnächst den Bauantrag stellen. In diesem Drei-Gleichen-Ortsteil gebe es bisher keinen Lebensmittelladen – der neue Markt würde die Versorgung der Bewohner deutlich verbessern.