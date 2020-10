Bauen in Pferdingsleben bis Weihnachten

Noch immer wird im nordöstlichen Teil der Straße Anger in Pferdingsleben gebaut. Zwar sind die Kanäle und Leitungen längst neu und unter der Erde, aber Hausanschlüsse, die Gehwege und der Straßenbelag mit Trag- und Deckschicht der Anliegerstraße sind in der zum Verwaltungsgemeinschaft Nesseaue gehörenden Gemeinde noch zu fertigen. Auftragnehmer ist die Firma Tief- und Leitungsbau Apolda.

Bis kurz vor Weihnachten, so bekunden mehrere am Bauen organisatorisch Beteiligte, soll die Straße fertig sein. Begonnen wurde im Frühjahr. Eigentlich wollte die Gemeinde nur die Straße auf einen modernen Stand bringen, doch eine Anfrage ergab, das auch der WAG Pläne für Pferdingsleben hat, auch wenn deren vollständige Umsetzung noch Jahre Zeit braucht, war aus dem Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAG) zu erfahren. Zurzeit fließen die Abwässer von den Grundstücken in Pferdingsleben aus den dortigen Kleinkläranlagen noch in die umliegenden Gewässer. Der Ort soll künftig an die Kläranlage in Gotha angeschlossen werden. Die sei, so WAG-Werkleiter Christian Ludwig, auf den ersten Blick nicht so aufwendig wie es scheint, da die Nachbargemeinde Friemar angeschlossen ist.

Allerdings werde im Interesse einer effizienten Abwasserbehandlung in Pferdingsleben vom Mischwasser-System zum Trennsystem gewechselt. Regenwasser und Abwasser aus den Haushalten werden getrennt abgeführt. Die bedeute, man müsse künftig in jeder Straße im Ort bauen. Eine Zeit lang werde der neue Abwasserkanal so noch ungenutzt bleiben.

Es ging darum, die Straße nicht erneut aufreißen zu müssen. Neben 150 Meter Schmutzwasserkanal und 112 Meter Hausanschluss-Leitungen, Schachtbauwerken für die Schmutzwasser- und die Regenwasserkanäle und neuen Trinkwasserleitungen werden Stromkabel, Gasleitungen und Leitungen für die Internet und Telefon neu verlegt. Gas und Strom waren bisher nicht in der optimalen Tiefe. Einseitig wird es einen neuen Gehweg geben, mit der rollstuhl-gerechten Mindestbreite 1,50 Meter. Die Herstellungskosten sollen 495.000 Euro betragen. Hinzu kommen noch Baunebenkosten.