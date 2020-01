Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Baum- und Strauchschnitt wird in Bad Tabarz erklärt

Der Gartenstammtisch von Bad Tabarz, der vergangenes Jahr ins Leben gerufen worden ist, soll auch dieses Jahr fortgesetzt werden. Das kündigt Angelika Illner, eine der Initiatoren, an. „Wir wollen uns erneut monatlich treffen und beginnen mit dem Thema Baum- und Strauchschnitt.“

Am Dienstag, dem 14. Januar, ist um 13.30 Uhr der Auftakt bei Christine und Hartmut Reske in der Reinhardsbrunner Straße 20. Unter fachkundiger Anleitung sollen die wichtigsten Schnittregeln erklärt und selbst getestet werden. Dazu sind alle Interessierten eingeladen. Einzige Voraussetzung: jeder müsse sein eigenes Werkzeug mitbringen.

„Wiederholungen an weiteren Nachmittagen und in anderen Gärten sind angedacht“, so Angelika Illner. Beim Garten-Stammtisch gehe es aber nicht nur ums Fachsimpeln unter Menschen, die gern in der Erde wühlen, Blumen, Gemüse und Obst anbauen, „sondern wir möchten uns darüber hinaus in unserem Ort engagieren“, sagt Angelika Illner. So haben die Gartenfreunde ein kleines Stück am Weg vor der Tourist-Information im vergangenen Jahr mit Sommerblumen gestaltet und im Herbst Blumenzwiebeln gesteckt, die dieses Frühjahr für Farbtupfer sorgen sollen.

Gartenstammtisch Bad Tabarz zu Baum- und Strauchschnitt am 14. Januar, 13.30 Uhr, bei Familie Reske, Reinhardsbrunner Straße 20