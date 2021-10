Baumaschinen für bis zu 60.000 Euro gestohlen - Drei Autos in Unfall verwickelt

Das sind die Meldungen der Polizei für den Kreis Gotha.

Einbrecher in Firma

Zwischen dem 15. Oktober, gegen 14 Uhr, und Montagmorgen gegen 6.45 Uhr gelangten ein oder mehrere Unbekannte auf ein Firmengelände in der Hohenkirchener Straße in Ohrdruf. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Lagerhalle samt Büro sowie zu einem Baufahrzeug auf dem Grundstück. Die Unbekannten erbeuteten diverses Werkzeug, wie z.B. mehrere Bohrmaschinen im Gesamtwert von ca. 7.500 Euro. Sie verursachten durch die Tat zusätzlich Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro. Die Polizei Gotha sucht nun Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0243087/2021) entgegen.

Hochwertige Baumaschinen für bis zu 60.000 Euro gestohlen

Mehrere Unbekannte verschafften sich am 16. Oktober gegen 21.30 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände in Günthersleben sowie der dortigen Halle in der Ebsdorfergrundstraße. Die Täter entwendeten aus dem Inneren mehrere Baumaschinen, wie Rüttelplatten oder Trennschneider. Nach aktuellen Erkenntnissen liegt der Wert des Beuteguts bei ca. 50.000 bis 60.000 Euro, die Täter nutzten offenbar ein Fahrzeug zum Abtransport. Die Polizei sucht nun Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugnsummer 0242891/2021) entgegen.

Drei Autos in Unfall verwickelt

Montagmorgen kam es kurz nach 7 Uhr in der Gothaer Kreuzung Bebelstraße/Mozartstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 61 Jahre alte Fahrerin eines Mitsubishi kollidierte mit dem Opel einer 29-Jährigen und dem Audi eines 43-Jährigen. Dabei entstanden an allen drei Fahrzeugen entsprechende Schäden, wobei der Audi und der Mitsubishi abgeschleppt werden mussten. Die Unfallbeteiligten blieben alle unverletzt. Für Zeit der Unfallaufnahme und Bergung kam es zu Verkehrsbehinderungen.

