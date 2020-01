Baumfällungen auf dem unteren Gothaer Hauptmarkt

Vier Kastanien fehlen seit Mittwochmorgen am unteren Hauptmarkt. Sie sind gefällt worden. Das hatte die Stadtverwaltung zu Beginn dieser Woche angekündigt. Nachdem zunächst die Hoffnung bestanden habe, die Bäume zu erhalten, begründet die Stadtverwaltung die Fällung damit, dass die Wurzeln im Zuge der Sanierungsarbeiten zu stark beschädigt werden würden. Diese seien unlösbar mit dem Betonfundament verwachsen gewesen.

Naturschützer kritisieren Fällungen

Die Alternativlösung, die Bäume stark zurückzuschneiden und damit ihre Lebenserwartung auf fünf Jahre zu verkürzen, sei nicht vertretbar. Dabei stützt sich die Stadtverwaltung auf das Gutachten eines Sachverständigen. Die Kastanien wurden am Mittwoch noch auf dem Hauptmarkt geschreddert. Als Ersatz sollen neue Bäume gepflanzt werden, denen ein „besserer und langfristiger Lebensraum“ geboten werden soll, heißt es in der Mitteilung.

Zu wenig Grün in der Innenstadt

Skeptisch betrachtet Ronald Bellstedt die Fällungen. „Das ist erstaunlich schnell geschehen“, sagt der Kreisvorsitzende des Naturschutzbundes Gotha und merkt an: „Gotha hat eine Baumschutzsatzung.“ Bellstedt erinnert ferner daran, dass die Bäume auf dem unteren Hauptmarkt laut ursprünglicher Planung bei der Neugestaltung des gesamten Areals eigentlich stehen bleiben sollten. Es gebe ohnehin zu wenig Grün in der Innenstadt. Angesichts des Klimawandels seien Bäume dort unerlässlich. Sie trügen zu einer sauberen Lauft bei, mahnt er an.

Arbeiten voraussichtlich Ende 2021 abgeschlossen

Schon beim Vorstellen der Pläne und Arbeiten zur Neugestaltung des Areals hatte Heiko Donath vom Büro Setzpfandt aus Weimar, das mit der Planung betraut ist, angekündigt, dass es im Zuge dessen zu Baumfällungen kommen werde. Dafür sollen auf Gothas größtem innerstädtischem Platz neue Bäume gepflanzt werden. Die Pflanzungen, als Ersatz für die bereits genehmigten Fällungen, gelte es unabhängig von den anderen Bauarbeiten zu betrachten. Um die Bäume sind Bänke vorgesehen, damit Passanten auf dem dann neu gestalten Hauptmarkt verweilen können. Ende 2021 sollen die Arbeiten zur Neugestaltung des Hauptmarkts abgeschlossen sein.