Baumfällungen im Gothaer Schlosspark

Eine trockenheitsgeschädigte Rotbuche im Herzoglichen Park in Gotha.

Gotha. Die Trockenheit setzt alten Rotbuchen im Gothaer Schlosspark zu. Bis 80 Bäume müssen dieses Jahr gefällt werden.

Im Herzoglichen Park in Gotha werden derzeit Bäume beschnitten und gefällt. Die Arbeiten dienen der Verkehrssicherung, wie die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten mitteilt. In Folge der Trockenheit der vergangenen Jahre seien akute Gefahrenquellen festgestellt worden. Besonders unter der Trockenheit gelitten hätten die 200-jährigen Rotbuchen, so die Stiftung.

Krankheitserreger, Viren und holzzerstörende Pilze könnten so leichter Schäden verursachen. Rotbuchen machen den größten Teil der bis zu 80 Bäume aus, die in diesem Jahr im Gothaer Schlosspark gefällt werden müssten. Ersatzpflanzungen seien für Herbst geplant, doch würden die Verluste der Altbäume nicht vollständig kompensiert.