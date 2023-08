Baumpaten für Wanderbäume in Gotha gesucht

Gotha. Die Wanderbaumallee in Gotha soll zum Hitzeschutz in der Innenstadt beitragen. Das hat die Stadt langfristig mit den Pflanzen vor:

Die Wanderbäume in Gotha suchen noch Paten. Wie die Gothaer Verwaltung am Diensttag mitteilte, zeige sich die Stadt gegenüber Vorschlägen und Anregungen, aber auch Patenschaften von Bürgerinnen und Bürgern in Verbindung mit der Wanderbaumallee offen. Am Montag war das Projekt feierlich eröffnet worden. 15 Bäume in Töpfen stehen seitdem in der Erfurter Straße.

„Die klimatischen Veränderungen der letzten Monate und Jahre machen deutlich, dass wir unsere Lebensgewohnheiten und Lebensräume besser an den Klimawandel anpassen müssen. Besonders betroffen sind hiervon die Innenstädte, welche durch Ihre versiegelten und bebauten Flächen kaum Möglichkeiten zum Ausgleich bieten“, teilte die Stadtverwaltung zum Hintergrund des Projektes mit.

In einer Arbeitsgemeinschaft „Klima“ sei in diesem Jahr das Pilotprojekt „Wanderbaumallee“ ins Leben gerufen worden. Das Konzept solle Möglichkeiten zur Entwicklung von Hitzeschutzkonzepten und Grünanlagen in versiegelten und oftmals denkmalgeschützten Stadtzentren aufzeigen. Die Installation der Wanderbaumallee in der Erfurter Straße solle greifbar machen, wie eine begrünte Stadt wirkt und welchen Einfluss dies auf die Lebensqualität der Einwohner und Besucher hat.

„Für das laufende Projektjahr ist außerdem die Einbindung verschiedener Einrichtungen und Unternehmen geplant, welche Sich mit diesem Thema befassen“, heißt es von der Stadtverwaltung Gotha weiter. Ziel sei es, die vorerst temporär aufgestellten Bäume dauerhaft an gezielt ausgewählten Standorten zu installieren. Die Stadt Gotha warb in diesem Zusammenhang auch um die aktive Unterstützung der Wanderbaumallee durch die Gothaerinnen und Gothaer.

Ansprechpartnerin der Stadt Gotha ist Anja Meyfarth. Sie ist zu erreichen unter Telefon 03621 222-133 oder per Mail an a.meyfarth@Gotha.de