Bauschreinerei aus dem Landkreis Gotha für besondere Nachwuchsarbeit ausgezeichnet

Ohrdruf. Ohrufer Firma gibt handwerkliche Fertigkeiten, wichtiges Wissen und ihre Begeisterung für ihr Gewerk weiter. Für den Ausbildungs-Award der Handwerkskammer waren 15 Firmen nominiert.

Die Bauschreinerei Mike Koch aus Ohrdruf gehört zu den fünf Betrieben, die mit dem Ausbildungs-Award der Handwerkskammer Erfurt ausgezeichnet wurden. Wie die Kammer Donnerstag mitteilt, begleiten diese Firmen junge Menschen auf ihrem beruflichen Weg. Sie geben handwerkliche Fertigkeiten, wichtiges Wissen und ihre Begeisterung für ihr Gewerk weiter. Und sie halten handwerkliche Traditionen am Leben, ohne sich jedoch der Innovation und Weiterentwicklung zu verschließen. Die fünf besonders engagierten Handwerksbetriebe sind am Mittwoch ausgezeichnet worden, heißt es in einer Mitteilung weiter.

Fünf Firmen erhielten Ausbildungs-Award

Das Qualitätssiegel erhielten auch Firmen aus Mühlhausen, Leinefelde-Worbis und Erfurt. „Qualifizierte Handwerkerinnen und Handwerker auszubilden, gehört für unsere Betriebe und Ausbilder zum Selbstverständnis. Die Ausbildung ist für das Handwerk seit jeher Verpflichtung und Vorsorge für die Zukunft. Sie sind die treibende Kraft hinter unserem Handwerk“, betonte der Präsident der Handwerkskammer Erfurt, Stefan Lobenstein.

Insgesamt waren fünfzehn Betriebe für den Ausbildungs-Award 2023 nominiert. Über die Vergabe entschied eine Jury, bestehend aus Vertretern der Kreishandwerkerschaften, der regionalen Arbeitsagenturen sowie der Bildungsberater der Handwerkskammer. „Eine Lehre ist ein attraktiver Einstieg in das Berufsleben. Sie bietet vielfältige Karriereoptionen, die denen eines Hochschulstudiums vielfach in nichts nachsteht“, so Lobenstein weiter. In den über 130 Ausbildungsberufen des Handwerks würden unzählige Potenziale und Arbeitsplatzsicherheit stecken.