Die Bauchschule am Trützschlerplatz in Gotha

Per Videokonferenz öffnet die Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr am Samstag, 6. März, von 10 Uhr bis 14 Uhr ihre Pforten. Teilnehmer werden über die kostenfreie Weiterbildungsangebote der Fachschule in Voll- und Teilzeitausbildung in den Fachrichtungen Bautechnik, Baudenkmalpflege, Betriebswirtschaft, Informatik, Verkehrstechnik und Versorgungstechnik informiert.

Interessierte melden sich per E-Mail an unter poststelle@fachschule-gotha.thueringen.de