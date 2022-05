Bechstein-Flügel erklingt in der Stadtbibliothek Gotha

Gotha. Der Freundeskreis der Stadtbibliothek Gotha widmet dem 240 Jahre alten Bechstein-Flügel einen ganzen Abend. So kann man dabei sein.

Der 240 Jahre alte Bechstein-Flügel, der vor zwei Jahren in seine Heimatstadt Gotha zurückgekehrt ist, wird mit einem Konzert am Dienstag, 7. Juni, in der Stadtbibliothek Gotha von deren Freundeskreis geehrt. Ab 19 Uhr dreht sich im Hanns-Cibulka-Saal alles um das Instrument des Klavierbauers Carl Bechstein, der in Gotha geboren ist.

Die Geschichte des Flügels erläutert Arndt D. Schumann vom ehemaligen Kulturverein Neudietendorf mit seinem Vortrag „Aus dem aufregenden Leben des Klavierbauers Carl Bechstein und des historischen Flügels“. Im Jahre 1880 hergestellt, wurde der Flügel 2007 vom Kulturverein Neudietendorf erworben und restauriert. Danach wurden 40 Künstlerkonzerte sowie Schülerkonzerte darauf gespielt. Im November 2020 wurde der Flügel der Stadtbibliothek Gotha als Schenkung übergeben.

Beim Konzert werden Werke von Niccolo Paganini, Jules Massenet, Robert Schumann und Richard Strauß interpretiert. Ausführende Künstler sind Christina Bernhardt aus Weimar (Sopran), Boyana Antonova aus Erfurt am Violoncello und Alexandra Ismer aus Erfurt am Klavier.

Erwartet wird Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch mit einem Grußwort. Außerdem spricht die Bibliotheksleiterin Nicole Strohrmann. Karten zur Veranstaltung gibt es für zehn Euro in der Stadtbibliothek.