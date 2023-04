Bedrohte Vielfalt im Diavortrag vom Gothaer Naturschutzbund

Gotha. Ackerwildkräuter stehen im Mittelpunkt eines Abends, zu dem der Nabu-Kreisverband Gotha einlädt.

Die Biodiversitätskrise ist in aller Munde – die Artenvielfalt nimmt immer weiter ab, heißt es in einer Mitteilung vom Naturschutzbund-Kreisverband Gotha. Doch es gebe Möglichkeiten und Chancen, die Artenvielfalt sogar in monotone, ausgeräumte Agrarlandschaften zurückzuholen. Ackerwildkräuter gehörten zu den am stärksten bedrohten Gruppen in Thüringen. Sie zu fördern, bedeute zugleich die Unterstützung von Insekten, Vögeln und Säugetieren. Der Nabu-Kreisverband lädt für Freitag, 28. April, um 19 Uhr in Gotha in die Margarethenstraße 1-1b („Schönes Leben“) zum Lichtbildervortrag ein. Der Titel des Vortrags ist: „Ackerwildkräuter. Bedrohte Vielfalt im Thüringer Becken“. Es spricht Erwin Schmidt aus Rastenberg. Der Eintritt ist frei.

Ende September gibt es einen weiteren Lichtbildervortrag. Im Tierpark Gotha geht es um: „Der Luchs in Deutschland und Europa – Status quo und Vision – Hat der Luchs in Thüringen eine Chance?“ Den Vortrag hält Silvester Tamas aus Jena. Ende Oktober informiert Roland Adlich aus Gotha in der Aula der Myconiusschule über das „Magische Südindien“. Für den 7. Mai ist um 9 Uhr eine Vogelstimmenwanderung geplant. Los geht es am Golfplatz in| Mühlberg.