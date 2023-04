Guten Morgen Begegnung mit einem Riesen an der Zapfsäule in Ohrdruf

Ralf Ehrlich trifft in Ohrdruf unerwartet auf ein dunkelgrünes Militärfahrzeug im eigentlich ganz zivilen Umfeld.

Es soll Leute geben, die tanken immer nur für 20 Euro und sagen, ihnen seien die Benzinpreise egal. Ich tanke, wenn der Tank alle ist. Denn ein Umweg zu einer vielleicht einen Cent günstigeren Tankstelle kostet mir zu viel Zeit und Geld.

So landete ich kürzlich in Ohrdruf im Gewerbegebiet an einer Tankstelle. Dort traute ich meinen Augen kaum. Nein, ich meine nicht wegen der Benzinpreise. Da kann man ja im Moment schon fast wieder von Entspannung reden. Nein, es war ein riesiges dunkelgrünes Fahrzeug, was dort an der Zapfsäule stand. Ein gepanzerter Lkw der Bundeswehr. Darauf kletterten zwei junge Frauen herum, die angesichts der Größe des Militärgeräts mir sehr klein vorkamen.

Nach einigen Momenten der Ratlosigkeit fiel es mir doch ein: Gleich um die Ecke ist doch der Standortübungsplatz für die Gothaer Friedenstein-Kaserne. Aber auf die Idee, dass die Bundeswehr dort tankt, wo wir alle tanken, wäre ich nicht gekommen. Ach so, tanken für 20 Euro: An der Zapfsäule für das Militärgefährt stand irgendwas von 500 Litern. Da braucht man schon einen größeren Schein.