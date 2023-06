Behinderungen in der Gothaer Altstadt

Gotha. Wegen der Sperrung der Siebleber Straße verändert sich auch die Verkehrsführung der umliegenden Straßen.

Voll gesperrt wird die Siebleber Straße auf Höhe der Hausnummern 25-29 im Zeitraum von Montag, den 12. Juni, bis Freitag, den 30. Juni. Grund hierfür sind Arbeiten zur Herstellung eines Wasser- und Abwasseranschlusses, teilt die Stadtverwaltung mit.

In dem Zeitraum erfolgt die Abfahrt aus Richtung Lucas-Cranach-Straße in Richtung Ekhofplatz über die Querstraße und Schwabhäuser Straße. Dabei kommt es zur Einbahnstraßenaufhebung der oberen Querstraße und zur Umkehrung der Einbahnstraßenregelung der Schwabhäuser Straße in Richtung Ekhofplatz.

In der Siebleber Straße wird die Einbahnstraßenregelung aufgehoben. Im Zusammenhang mit der Ausführung der Arbeiten sind Einschränkungen im ruhenden Verkehr erforderlich.