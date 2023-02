Bei der drittgrößten Wahl Deutschlands online abstimmen

Victoria Augener über eine der größten Wahlen in Deutschland, von der kaum jemand etwas weiß.

Die nächste große Wahl steht an. Nein, nicht die Landtagswahl – die ist erst 2024 geplant, ebenso wie die Europawahlen. Auch bei der Bundestagswahl dauert es planmäßig bis 2025. Die Sozialwahlen sind am 31. Mai angesetzt. Bereits im April sollten die Wahlunterlagen an die rund 52 Millionen Wahlberechtigten herausgehen. Doch die Beteiligung bei der immerhin drittgrößten Wahl in Deutschland ist stets gering. Warum es sich dennoch lohnt, abzustimmen?

Gewählt werden die Mitglieder in den Versicherungsparlamenten von Rentenversicherung und gesetzlichen Krankenkassen. So hat man indirekt Einfluss darauf, wie die Versicherungen die Beitragsgelder verwenden, die die Versicherten zahlen. Dabei geht es um jährlich mehr als 400 Milliarden Euro.

Noch dazu sind die Sozialwahlen eine der modernsten Wahlen, weil man erstmals auch online abstimmen kann. Gewählt werden allerdings keine Einzelkandidaten, sondern Wahllisten. Wofür sie stehen, erfährt man in ihren Wahlprogrammen. Den Wahlomat, wie es ihn etwa bei der Bundestagswahl gibt, kann man leider nicht bemühen.