Bekenntnis der Stadt Gotha zum Mehrgenerationenhaus

Das Mehrgenerationenhaus Gotha (MGH) kann auch in Zukunft mit Zuschüssen von Bund und Stadt rechnen. Der Stadtrat hat dafür jetzt den Weg geebnet. Die Einrichtung im Cranach-Haus am Hauptmarkt solle noch stärker in kommunale Aktivitäten „zur Schaffung guter Entwicklungschancen und fairer Teilhabemöglichkeiten“ für alle Bürger eingebunden werden, lautet der Beschluss. Der enthält das klare Bekenntnis zum Mehrgenerationenhaus.

Ferner soll es in Planungen und Aktivitäten zur Gestaltung des demografischen Wandels eingebunden werden. Das Bundesfamilienministerium habe für die Kofinanzierung dieser Häuser die Latte noch ein Stück höher gelegt, erklärte die für Finanzen zuständige Beigeordnete Marlies Mikolajczak (SPD) den Stadträten. Es setze eine stärkere Anbindung an die Kommune, in dem Fall an die Stadt Gotha, als Bedingung. Dann sichere es als jährlichen Bundeszuschuss von 2021 bis Ende 2028 einen Festbetrag von bis zu 40.000 Euro zu, so Mikolajczak. Die städtische Förderung für dieses Jahr beträgt rund 10.000 Euro. Der Stadtrat entschied einstimmig. Damit werde die Erfolgsgeschichte des Mehrgenerationenhauses und des Vereins Lebensart, der es betreibt, fortgeschrieben, ist sich Marlies Mikolajczak sicher.