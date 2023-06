Benny ist eine Schmusekatze

Der neunjährige Kater Benny benötigt die volle Aufmerksamkeit seiner Menschen. In einem Rudel fühlt er sich nicht wohl. Deshalb werden Katzenfreunde gesucht, die ihm ein neues Zuhause geben können.

Gotha-Uelleben. Der neunjährige Benny hat kürzlich sein Herrchen verloren. Deshalb wird für den Kater eine neue Familie gesucht.

Unsere heutige Folge stellt den schönen Kater Benny vor, dessen Herrchen vor kurzem gestorben ist. Die Familie hat versucht, Benny in ihr Hunde-Katzenrudel zu integrieren, was am Anfang nach Erfolg aussah. Leider klappt es nach Bennys ersten Einleben überhaupt nicht mehr. Der Kater war mit seinem Herrchen allein und bekam seine ganze Aufmerksamkeit, die er jetzt durch Revierverhalten einfordern möchte.

Da sich in einer Mensch-Tier-Gemeinschaft alle wohl fühlen müssen, soll Benny wieder eine Einzelkatze mit eigenem Schmusemenschen werden. Benny ist ein lieber, anhänglicher Kater, fordert seinen vertrauten Menschenfreund zum Streicheln auf und zeigt nie seine Krallen.

Er ist mit seinen neun Jahren noch gut drauf, braucht aber nicht mehr so viel Action wie ein junger Vertreter seiner Art. Gemütlich mit seinem Menschen neue schöne Katzentage verbringen, das wäre für Benny perfekt. Am Besten wäre ein neues Zuhause mit einem Ehepaar oder einer Einzelperson, wo Benny den Mittelpunkt genießen kann. Kinder kannte er in seinem bisherigen Leben nicht.

Sehr tragisch wäre es für den verschmusten Benny, wenn er auf diesem Weg keine Katzenfreunde mit Herz auch für eine ältere Katze, finden würde. Denn dann müsste er ins Tierheim „Arche Noah“ gebracht werden. Solch ein Umzug ist für sensible Katzen ein Trauma. Die wenigen Mitarbeiter haben oft nicht die Zeit, den Tieren die menschliche Nähe zu geben, die sie in der Situation bräuchten. Benny braucht Katzenfreunde, die ihn seine verlorene Welt vergessen lassen. Dann ist seine Welt wieder in Ordnung.

Weitere Informationen unter Telefon (0177) 1671850.