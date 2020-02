Partnervermittlung hilft Vogel im Gothaer Tierpark

Ein sprachbegabter Vogel ist von der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz zum Zootier des Jahres auserkoren worden: der Beo. Jedes Jahr rückt diese Gesellschaft, um Aufmerksamkeit zu schaffen, eine andere bedrohte Tierart in den Fokus. Die Kampagne unterstützt nicht nur verschiedene Nachzuchtprogramme, sondern auch Projekte im natürlichen Lebensraum der Beos. Es gibt auch ein Exemplar im Tierpark Gotha. Dieser Beo lebt im Vogelhaus mit einem Pagodenstar in einer Voliere.

Gothaer Beo pfeift und ahmt Geräusche nach

Beos stammen aus Südostasien und sind weltweit wegen ihres Sprachtalentes sehr begehrt. Da immer mehr Wildfänge über Umwege in den Volieren von Privatleuten landeten und Beos in ihrer Heimat außerdem als Delikatesse gelten, sind sie mittlerweile weltweit geschützt. 1997 wurden Beos in das Washingtoner Artenschutzabkommen aufgenommen. Das reguliert den Handel mit freilebenden Vogelarten.

Nutzen die Beos ihr Imitationstalent in der freien Wildbahn, um potenzielle Feinde und Angreifer abzuschrecken, können auch geduldige Tierpark-Besucher die besondere Gabe der Vögel erleben. „Unserer pfeift und ahmt Geräusche nach“, weiß Anett Engelhardt, die amtierende Leiterin des Tierparks Gotha. „Manchmal lernt er auch etwas von Besuchern.“

Monogam und wählerisch bei der Partnerwahl

Beos sind Weichfresser und bekommen zum Beispiel süßes Obst. „Es gibt im Futterhandel aber auch spezielle Beo-Perlen, die auch Insekten enthalten, denn in freier Natur verspeisen die Vögel auch mal Mehlwürmer“, sagt Anett Engelhardt.

Beos leben monogam und sind sehr wählerisch bei der Partnerwahl. Das mache die Zusammenführung von zwei Vögeln zur Paarung nicht einfach und erfordere viel Geduld. Klappt es mit dem Partner fürs Leben, dann legen Beos zwei bis drei Eier, die zwei Wochen lang ausgebrütet werden. Nach etwa 26 bis 28 Tagen werden die Jungtiere bereits flügge.

Das Vogelhaus soll samt Volieren bald saniert werden. Dieses Jahr geht es noch mit der Erneuerung des Daches los. Foto: Lutz Ebhardt

Bessere Bedingungen durch größere Volieren

„Wir haben bisher leider nur einen Beo, weil ein passender Partner wirklich schwer zu finden ist. Wir wollen es trotzdem versuchen – wenn unser Vogelhaus erneuert wurde“, kündigt die Tierpark-Chefin an. Dieses Jahr soll die Sanierung in Angriff genommen werden. Zuerst sei das Dach an der Reihe, dann das Innere und zum Schluss die Außengehege. „Wir wollen die Volieren vergrößern, um den Vögeln bessere Bedingungen mit mehr Platz zu verschaffen, auch wenn wir dann einige Arten weniger zeigen können.“

Der Gothaer Tierpark hält vor allem Vögel, die gut mit den hier herrschenden Klimabedingungen zurecht kommen. Anett Engelhardt: „Unsere Besucher können Vögel nicht nur im Vogelhaus, sondern im ganzen Tierpark verteilt finden.“ Volieren mit Greifvögeln gehören genauso dazu wie Laufvögel, Papageien und Wassergeflügel inklusive Pelikanen und Säbelschnäblern. Es gibt zudem Sperber-, Waldohr- und Schnee-Eulen, Bart- und Waldkauz.

Dating-Center für Beos

Dieses Jahr aber erfährt der Beo als Zootier des Jahres besondere Aufmerksamkeit. Um zum Erhalt dieser Vögel in menschlicher Obhut beizutragen und Beos auch in Zukunft wieder häufiger in Zoos antreffen zu können, wird im Vogelpark Marlow ein Zentrum für die Beo-Partnervermittlung, ein Beo-Dating-Center, aufgebaut.

Neben der Partnervermittlung in Deutschland werde die Zootier-des-Jahres-Kampagne 2020 besonders auch zwei Beo-Schutzprojekte in deren Ursprungsland Indonesien finanziell unterstützen, teilt die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz auf ihrer Internetseite mit. Seit 2016 wird von ihr ein Zootier des Jahres bestimmt. Bisher waren das der Leopard (2016), der Kakadu (2017) die Scharnierschildkröte (2018) und der Gibbon (2019).