Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beratung bei Hörproblemen im Kreis Gotha

Die zertifizierte Beratungsstelle des Deutschen Schwerhörigenbundes, Ortsverein Weimar, bietet mit ihrem mobilen „Sozialen Dienst für Hörgeschädigte in Thüringen“ am Montag, 20. Januar, Beratungen in Gotha und Waltershausen an, teilt der Ortsverein mit. Dessen sozialer Dienst berät zuerst in Gotha an dem Montag von 9 bis 10 Uhr im „Galletti“ der Volkssolidarität Jüdenstraße 44. Anschließend werde in Waltershausen in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr im Mehrgenerationshaus, Schulplatz 4, eine Beratungsmöglichkeit angeboten.

Betroffene und deren Angehörigen werden bei den Gesprächen zu Fragen im Zusammenhang mit der Hörminderung beraten, beschreibt der Soziale Dienst seine Arbeit. Es würden auch Hinweise zu möglichen technischen Hilfsmitteln gegeben und Fragen zur beruflichen Rehabilitation beantwortet.