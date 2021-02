Beratungen zum Haushalt wieder möglich

Stadt- und Gemeinderäte sowie der Kreistag dürfen ab Montag, dem 8. Februar, wieder tagen, allerdings nur zum Thema Haushalt. Die Kreisverwaltung wolle eine entsprechende Verfügung erlassen. Das sagte Adrian Weber, Pressesprecher des Landratsamtes. Bis Sonntag gilt noch, dass kommunale Gremien im Landkreis Gotha nicht beraten dürfen. Das war festgelegt worden, als der Inzidenzwert, also die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro Woche je 100.000 Einwohner, einige Tage über 300 gelegen hatte. „Dieser Wert beträgt immer noch mehr als 200, deshalb werden die Sitzungen auf die Haushaltspläne beschränkt", so Weber. Freuen wird sich über diese Erleichterung unter anderem die Gemeinde Drei Gleichen, die am Mittwoch, dem 10. Februar, ihren Etat für 2021 beschließen wollte.