Bergwacht Tambach-Dietharz: 700 Tage im Ehrenamt im Einsatz

Im vergangenen Jahr haben die rund 40 Mitglieder der Bergwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Tambach-Dietharz über 5500 Arbeitsstunden geleistet. Das entspricht nicht weniger als 700 Arbeitstagen im Ehrenamt. Diese beeindruckende Zahl hätte Toni Ortlepp, Leiter der Bergwacht, Samstagabend gern seinen Mitstreitern und Gästen auf der Jahreshauptversammlung verkündet. Aber auch dort sorgte das Coronavirus für eine Absage. „Doch wir werden die Zusammenkunft in geeigneter Form später nachholen“, verspricht Ortlepp.

Rund ein Drittel ihrer Zeit investierten die Mitglieder in ihre Ausbildung. „Dieser hohe Ansatz ist notwendig, um im Einsatz und bei Absicherungen qualitativ hochwertige Arbeit abliefern zu können. Zudem sichert eine gute und abwechslungsreiche Ausbildung unserer Kinder und Jugendlichen das weitere Bestehen unserer Bergwacht.“ Ortlepp spricht von einem ereignisreichen Jahr 2019, das Neuwahlen, zahlreiche Einsätze, Hüttendienst und Absicherungen von Festveranstaltungen prägten.

„Im vergangenen Jahr waren wir gemeinsam elfmal im Einsatz, neunmal davon bei rettungsdienstlichen Aktionen und zweimal unterstützten wir die Feuerwehr. Das Spektrum reichte von Kreislaufproblemen auf dem Rennsteig über einen Blitzschlag auf dem Falkenstein, Frakturen an unterschiedlichen Extremitäten bis hin zum Herzinfarkt. Besonders hervorheben möchte ich die Einsätze mit der Feuerwehr. Für uns ist das eine Selbstverständlichkeit, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Kameraden uns in den Jahren ohne eigenes Einsatzfahrzeug zu den Brennpunkten in den Wald gefahren und dort unterstützt haben“, erklärt der Bergwacht-Leiter.

Die Tambach-Dietharzer unterhalten eine Rettungsstation am Falkenstein. Dort beginnt für sie das Jahr traditionsgemäß mit dem Frühjahrsputz. Vom 1. Mai bis zum 31. Oktober besetzte die Bergwacht die Rettungsstation an jedem Wochenende und zu allen Feiertagen. Die vergangenen zwei Hitzesommer gingen auch dort nicht spurlos vorbei. Toni Ortlepp: „Der Damm des Teiches war undicht geworden, so dass im Herbst umfangreiche Reparaturarbeiten anstanden. Dank der großen Beteiligung und dem Einsatz von schwerem Gerät konnten die Schäden beseitigt werden. Unsere Kinder- und Jugendgruppe unter Leitung von Dirk Schädel hat sich zudem um den Überlauf des Teiches gekümmert. Bei Hochwasser wird nun dieser über einen seitlichen Ablauf entlastet.“

Die Kinder- und Jugendgruppe ist Garant für den Fortbestand der Bergwacht in Tambach-Dietharz. Deshalb werden die acht Mädchen und Jungen mit Spaß und Freude an die Bergwachtarbeit herangeführt. Sie sind im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren, lernen neben dem Klettern die Grundlagen der Ersten Hilfe und der Topographie. Dabei bringt ihnen Dirk Schädel spielerisch die Natur der Tambach-Dietharzer Gegend bei. Mit äußerster Zuverlässigkeit stelle er die alle zwei Wochen stattfindenden Ausbildungen sicher. 2019 waren dies insgesamt knapp 350 Stunden.

„Im zurückgelegten Jahr konnten wir auch eine Vielzahl an Ausrüstungsgegenständen beschaffen. Dank Lottomitteln des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales in Höhe von 4500 Euro ist unsere Kinder- und Jugendgruppe nun bestens ausgerüstet“, so Ortlepp.