Bergwacht Tambach-Dietharz rückt 13 Mal aus

Die Bergwacht des DRK-Kreisverbandes Gotha in Tambach-Dietharz mit ihrem Einsatz-Bus. (Archiv)

Tambach-Dietharz. 27 Bergwachten sichern in Thüringen die Bergregionen ab. Sie können rund um die Uhr alarmiert werden.

13 Einsätze hatte die Bergwacht Tambach-Dietharz im vergangenen Jahr. In der Wintersaison waren es drei Einsätze, zu denen die einzige Bergwacht des DRK-Kreisverbandes Gotha ausrücken musste.

Wie der DRK-Landesverband weiter mitteilt, sichern 27 Bergwachten in Thüringen mit etwa 350 aktiven Einsatzkräften die Bergregionen ab. Die ehrenamtlichen Bergretter können rund um die Uhr alarmiert werden, um Menschen in Not Hilfe zu leisten.