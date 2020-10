„Amor, Bernstein, Messing, Meister unbekannt, Höhe: 11,5 Zentimeter“. So nüchtern stand das Objekt im Band 1 der Verlustdokumentation der Gothaer Kunstsammlungen. Unter den vermissten kunsthandwerklichen Objekten aus Bernstein trug es die Nummer 2. Seit Donnerstag kann dieser Eintrag gestrichen werden.

Der Bernsteinputto ist nach 75 Jahren nach Gotha zurückgekommen. Er gehört zum Ensemble von „Vier Kindergen von Birnstein, jedes auf einem Postament / 1. hat eine Masque vor dem Gesicht / 2. mit Bogen und Pfeilen / 3. hält ein Hertz in der Hand / 4. spielet auf einer Violin“, wie es im Inventar der Kunstkammer des Schlosses Friedenstein von 1764 heißt. Die Figuren 1, 3, und 4 befanden sich noch im Schloss Friedenstein, als die Rote Armee im Sommer 1945 die Sammlungen beschlagnahmte, um sie im Frühjahr 1946 in die Sowjetunion abzutransportieren.

Für 400 Deutsche Mark im Jahr 1950 gekauft

In den Jahren 1958 und 1959 wurden sie wieder zurückgegeben. Der kleine Bogenschütze jedoch war zuvor bereits aus einer der eingelagerten Kisten in der Fürstengruft entwendet worden. 1950 wurde der Putto vom Hamburger Kunsthändler Kurt Nass angeboten und vom St.-Annen-Museum in Lübeck für 400 DM erworben.

Der Amor, die fehlende vierte Figur der Gruppe "Kindergen" aus Bernstein, ist nun wieder in Gotha. Zunächst wird die Gruppe in einer Vitrine im Festsaal gezeigt, dann kommt sie in die Kunstkammer. Foto: Peter Riecke

Dagmar Täube, Leiterin des St.-Annen-Museums in Lübeck, brachte den „Amor“, unterzeichnete gemeinsam mit Tobias Pfeifer-Helke die Besitzwechsel-Urkunde und platzierte den Putto zusammen mit Pfeifer-Helke und der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Ute Däberitz in einer Vitrine im Festsaal des Schlosses. Dort ist der Amor so aufgestellt, dass die anderen drei Figuren zu ihm aufschauen, als freuten sie sich über die Wiederkehr. Später wird das Ensemble wieder an seinem ursprünglichen Aufbewahrungsort, der Kunstkammer des Schlosses, arrangiert. Ute Däberitz betreut die kunsthandwerkliche Sammlung in Gotha.

Mehr als Tausend vermisste Objekte

Die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha sei außerordentlich dankbar, dass sich die Direktion des St. Annen-Museums entschieden habe, die Bernsteinfigur zurückzugeben, teilt sie mit. Dies geschehe unentgeltlich, wurde auf Nachfrage versichert. „Im Laufe der Nachkriegsjahrzehnte ist die Erinnerung an den tatsächlichen Reichtum der Friedensteinschen Sammlung verblasst. Mit jedem Stück aber, das nach Gotha zurückkehrt, erhält die Sammlung ein Stück ihrer Strahlkraft zurück. Wir danken dem St.-Annen-Museum daher, dass die ‚Kindergen‘ wieder komplettiert sind“, unterstreicht Pfeifer-Helke. Im St.-Annen-Museum werde zurzeit der Sammlungsbestand aufgearbeitet. Im Verlauf dessen habe sie eine Anfrage, ergänzt durch ein altes Foto, auf den Fall aufmerksam gemacht, berichtet Täube. Es sei schnell klar gewesen, das Stück in die Hände der ursprünglichen Besitzer zurückzugeben.

Dank Förderung durch die Kulturstiftung der Länder konnte das Gothaer Schlossmuseum 1997 eine Verlustdokumentation der Kunsthandwerklichen Sammlungen veröffentlichen, in der mehr als Tausend vermisste Objekte stehen. Geschichten rund um Verlust und Rückkehr von Kunstobjekten werde sich 2021 eine Ausstellung im Herzoglichen Museum unter dem Titel: „Wieder da! – Die zurückgekehrten Meisterwerke“ ab 23. Oktober 2021 widmen. Dann würden auch die fünf Gemälde aus der spektakulären Rückkehr im Januar 2020 präsentiert, kündigt die Stiftung weiter an.