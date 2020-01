Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Berufliches Gymnasium Gotha-Sundhausen stellt sich vor

Alle Regelschüler, die dieses Jahr einen guten Realschulabschluss anstreben, können sich am Samstag, 25. Januar, von 9 Uhr bis 12 Uhr am beruflichen Gymnasium in Gotha-Sundhausen über die Möglichkeit informieren, dort das Abitur zu erlangen. In einem Einführungsvortrag sollen die Zugangsvoraussetzungen, der Ablauf der drei Schuljahre und die sich anschließenden Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten erläutert werden.

„An unserem beruflichen Gymnasium muss man sich zwischen den Schwerpunkten Wirtschaft und Technik entscheiden. Das bedeutet keine Einschränkung der anschließenden Studienmöglichkeiten“, betont Claudia Grünewald, Abteilungsleiterin des Berufsschulzentrums Gotha-West, zu dem das berufliche Gymnasium gehört.

Im Schulhaus stehen am Samstag alle Unterrichtsräume und Fachkabinette offen. Die Fachlehrer präsentieren ihre jeweiligen Unterrichtsinhalte und beantworten konkrete Fragen.