Berufsberatung für Erwachsene

Die Agentur für Arbeit bietet einen Telefonsprechtag zur Berufsberatung an.

Gotha. Die Agentur für Arbeit Thüringen Mitte bietet am 2. März einen Telefonsprechtag an.

Der Arbeitsmarkt verändert sich stetig. Strukturwandel, Energiewende, Digitalisierung und Demografie bewirken, dass Beschäftigte immer wieder Neues erlernen müssen.

Berufliche Inhalte verändern sich und die Anforderungen nehmen zu. Neue Berufe entstehen, nicht mehr nachgefragte Berufsbilder verschwinden vom Markt. Berufliche Orientierung und Weiterentwicklung im Erwerbsleben erhält eine wachsenden Stellenwert.

Mit professioneller Berufsberatung will die Agentur für Arbeit Thüringen Mitte diesen Prozess begleiten und unterstützen. Sie bietet dazu am Donnerstag, 2. März, von 9 bis 18 Uhr einen Telefonsprechtag unter der Rufnummer: 0361 / 30 22222 an.