Berufsberatung in Gotha für Erwachsene

Gotha. Arbeitsagentur Thüringen Mitte bietet Telefonsprechtag an.

Der Arbeitsmarkt verändert sich stetig. Strukturwandel, Energiewende, Digitalisierung und Demografie bewirken, dass Beschäftigte laufend Neues erlernen müssen. Berufliche Inhalte verändern sich und die Anforderungen nehmen zu. Neue Berufe entstehen, nicht mehr nachgefragte Berufsbilder verschwinden vom Markt. Berufliche Orientierung und Anregungen zur Weiterbildung will die Arbeitsagentur Thüringen Mitte in Form eines Telefonsprechtags zur Berufsberatung für Erwachsene geben: am Donnerstag, 2. Februar, von 9 bis 18 Uhr, unter der Rufnummer 0361/30 22222. An dem Telefonsprechtag könnten erste Überlegungen besprochen werden, wie Agentursprecherin Anke Klein mitteilt.