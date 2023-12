Markus Völlmer aus dem Kreis Gotha liebt Feuerwerk. So sehr, dass er sich zum Pyrotechniker ausbilden ließ. Jetzt will er die Region zu Silvester versorgen.

Schönau vor dem Walde Ein Pyrotechniker versorgt den Kreis Gotha mit professionellem Feuerwerk. Welche Tipps er für sichereren Umgang hat.

Silvester steht vor der Tür. Bald darf wieder geknallert und gezündelt werden, was das Zeug hält. Nachdem es zwei Jahre lang verboten war, gaben die Deutschen im vergangenen Jahr eine Rekordsumme für Böller, Raketen und Batterien aus: Rund 180 Millionen hat die Feuerwerksbranche 2022 nach eigenen Angaben eingenommen.

Auch Markus Völlmer aus Friedrichroda ist von Feuerwerk begeistert. So sehr, dass er in diesem Jahr den Fachkundenachweis Pyrotechnik ablegte. „Ich hatte einfach Bock drauf“, sagt Völlmer über seine Motivation für die Prüfung, „und es passt gut zu den Thüringer Bergteufeln.“ Da der Verein öfter bengalische Lichter nutz, sei es ganz gut zu wissen, was man da mache. Außerdem werde es immer schwieriger, professionelle Firmen für Feuerwerk zu finden. Die ganz großen Knaller darf man nämlich nur mit Fachkundenachweis zünden.

Vorverkauf im Kreis Gotha „für die ganz Verrückten“

Seine Leidenschaft konnte er gleich beim Kürbisfest in Friedrichroda ausleben. Seitdem kommen immer wieder Anfragen für Pyroshows bei Firmenfeiern, Hochzeiten oder Schuleinführungen. Pünktlich zu Silvester hat Völlmer nun ein temporäres Feuerwerks-Geschäft eingerichtet. Damit will er den Landkreis Gotha mit dem seiner Meinung nach besten Feuerwerk versorgen.

Die meiste Pyrotechnik darf in diesem Jahr erst ab dem 28. Dezember verkauft werden. In Markus Völlmers Geschäft in Schönau vor dem Walde gibt es Feuerwerk schon ein paar Stunden früher, bevor Super- und Baumärkte ihre Türen öffnen. „Für die ganz Verrückten bieten wir einen Mitternachtsverkauf an“, sagt Völlmer. Von 0 bis 2 Uhr kann man sich am Donnerstag direkt beim Fachmann eindecken.

Der Pyrotechniker weiß um die Gefahren von Feuerwerk - vor allem durch leichtsinnigen Umgang. „Falsche Lagerung ist auch ein großes Problem“, merkt Völlmer an. So sollten Batterien stets aufrecht gelagert und nicht umgekippt werden. Die kleinen Kugeln im Inneren können sich lösen und hochrutschen. Dann besteht die Gefahr, dass sie nicht weit genug aufsteigen, bis sie explodieren. Grundsätzlich hält er aber Batterien für sicherer als zum Beispiel Böller, die man in der Hand zündet.

Anteil an Treibhausgasen insgesamt sehr gering

Dass bei der Debatte um ein generelles Böllerverbot gern die Auswirkungen auf das Klima als Argument herangezogen wird, kann Markus Völlmer nicht verstehen. Feuerwerk sei zum Großteil aus Altpapier hergestellt und weitgehend recyclebar. „Aus Plastik sind nur noch die Kappen von Raketen oder bei Fontänen die Standfüße“, sagt der Pyrotechniker. Auch der CO 2 -Ausstoß von Feuerwerk ist gering. Nach Angaben des Umweltbundesamtes hat Feuerwerk einen Anteil von 0,00013 % an den jährlichen deutschen Treibhausgasemissionen.

Trotzdem kommt Völlmer nicht alles ins Haus. Chinaböller und sonstige Knaller hat er bewusst nicht in das Sortiment für seinen Feuerwerksverkauf aufgenommen. „Knallzeug ist nicht mein Ding“, sagt der Pyrotechniker. „Ich finde es schöner, wenn man auch etwas sieht.“

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Gotha