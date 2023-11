Besondere Einblicke nicht nur in Gothaer Betriebe

Gotha. Eine Ausbildungsstätte für das Baugewerbe in Gotha und die Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung präsentieren sich auch zum „Tag der offenen Firmen“.

Dass der Frauenanteil im Baugewerbe steigt, beobachtet Kai Klippstein. Der Lehrausbilder für Zimmerer im Aus- und Fortbildungszentrum des Baugewerbes Gotha (ABG) meint, dass die Technik dafür sorgt. Sie entlaste zunehmend körperliche Arbeit und die Bedingungen von heute seien mit denen von vor 30 Jahren nicht mehr vergleichbar.

Zu den 34 Teilnehmern am „Tag der offenen Firmen“ am Samstag gehörte auch die Ausbildungsstätte ABG. Hier erlernen angehende Zimmerer, Maurer und Isolierer den praktischen Teil ihrer Ausbildung. „Zu uns kommen die Lehrlinge aus Firmen, die keine eigene Lehrwerkstatt haben“, so Ausbilder Klippstein.

Den Firmen fehlen die Auszubildenden

Je Lehrjahr besuchen rund 50 Auszubildende das ABG, wobei die Kapazität höher ist. Allerdings merken auch Ausbilder, wenn Firmen die Auszubildenden fehlen.

Neue Technik konnte am Samstag auch gleich präsentiert werden. Für rund 160.000 Euro wurden neue Maschinen angeschafft. Die Spezialbohrmaschinen, Hobelmaschinen und Sägen können teils sogar digital gesteuert werden.

Ohne Technik kam ein weiterer Teilnehmer vom „Tag der offenen Firmen“ aus. In der Gothaer Feuerwache hatte die Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung ihren Stand ausgebaut. Bis zum Mittag waren tatsächlich schon die ersten Rückkehrwilligen gekommen. Von einem Gothaer, der noch jede Woche nach Bayern pendelt, berichtet Mitarbeiter Oliver Hummel. Der Ingenieur suche noch nach einer passenden Stelle.

Angebote finden sich auf der Internetseite der Agentur, die im Gegensatz zu den Stellenangeboten der Agentur für Arbeit regional ist und frei von Angeboten von Zeitarbeitsfirmen ist.

„Sicher verdient man in München besser, aber die Lebenshaltungskosten sind in Thüringen günstiger“, sagt Oliver Hummel und verweist auf Mieten und Baupreise.