Das Abiturzeugnisse in der Hand: der Abi-Kurs 12/1 des Freytag-Gymnasium Gotha-Siebleben mit Lehrer Olaf Jäger.

Bester Abiturjahrgang am Siebleber Gymnasium

Gotha. Bei 24 der 39 Abiturienten des Freytag-Gymnasiums steht auf dem Zeugnis die Note 1 vorm Komma. Jahrgangsbeste Theresa Schwerhoff erhält vom Förderverein die Gustav- Freytag-Medaille in Silber

Zur diesjährigen Zeugnisausgabe des Gustav-Freytag-Gymnasiums entließ Schulleiter Cersten Pietschmann den besten Jahrgang in der über 30-jährigen Geschichte der Schule ins Leben. Von den 39 Abiturienten, die an den Prüfungen zur Erlangung der Hochschulreife teilnahmen, erarbeiteten sich 24 Schüler einen Durchschnitt mit der Note 1 vor dem Komma. In seiner Rede während der Abiturfeier blickte Cersten Pietschmann auf die Höhepunkte des Schullebens der Absolventen zurück und nutzte dazu alle Buchstaben des Alphabets, um ihnen gleichzeitig für ihre Erfolge zu danken und sie mit vielen guten Vorsätzen für ihren Lebensweg auszustatten.

Das Abiturzeugnisse in der Hand: der Abi-Kurs 12/2 des Freytag-Gymnasium Gotha-Siebleben mit Lehrerin Annett Teinert. Foto: Thilo Hess

Gleich vier Abiturienten errangen den herausragenden Durchschnitt von 1,0. Dafür wurden Theresa Schwerhoff, Lilly Kuznicki, Vanessa Becher und Heiko Begander besonders geehrt. Die Jahrgangsbeste Theresa Schwerhoff mit 874 von 900 möglichen Punkten erhielt vom Förderverein die Gustav- Freytag-Medaille in Silber. Für herausragende Leistungen in den Fächern Mathematik, Physik und Chemie wurden neben den bereits genannten Schülern auch Marie-Christin Paul und Jannes Bernecker ausgezeichnet. Außerdem wurde Hannah Zenker für ihre außerordentlichen sportlichen Erfolge vom Landessportbund Thüringen mit dem Pierre de Coubertin-Preis geehrt.