Besuche hinter Gittern in Tonna weiterhin möglich

Gräfentonna. Was die Beschneidung von Bewegungsfreiheit bedeutet, wussten die Bewohner der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tonna bereits vor Ausbruch des Coronavirus. Von der Untersuchungshaft bis hin lebenslangen Freiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung reichen die Gründe der bis zu 590 Männer, die dort einsitzen.

Die Pandemie stellt dennoch Herausforderungen für das Leben im Gefängnis dar. Dennoch werde versucht, Arbeits- und Freizeitangebote aufrecht zu erhalten, erklärt der Sprecher des Thüringer Justizministeriums, Oliver Will, auf Anfrage.

Im Frühjahr wurden die Thüringer Gefängnisse für den Besucherverkehr abgeriegelt. Rund drei Monate dauerte die Maßnahme an, mit der Ansteckungen verhindert werden sollten. Das Virus fand in den vergangenen Monaten trotzdem den Weg hinter die Gitter – Infektionen wurden bei Gefangenen und Mitarbeitern nachgewiesen.

Ob der hohen Infektionszahlen im Landkreis Gotha, gibt es derzeit kein Verbot von Besuchen sondern nur eine Einschränkung. Der Kontakt ist auf Abstand erlaubt. Um den Kontakt zu Angehörigen aufrechterhalten zu können, hätten zudem Telefonanbieter Freieinheiten gewährt, so Oliver Will.

Wer neu in der JVA Tonna ankommt, wird für zwei Wochen separat von den anderen Gefangenen untergebracht, um die Gefahr der möglichen Ansteckung zu minimieren. Danach bestehen für sie und alle anderen Häftlinge Aufschlusszeiten, in denen sie beispielsweise duschen oder einkaufen können. Für Gefangene unter Quarantäne sind diese Möglichkeiten entsprechend eingeschränkt.

Während außerhalb des Vollzugs viele Menschen in Kurzarbeit sind, hat die Pandemie auch die Arbeitsangebote im Tonnaer Gefängnis eingeschränkt.

Um weiterhin die Möglichkeit zu haben, in der JVA einzukaufen, wurde den Gefangenen die Vergütung fortgezahlt, wenn sie nicht arbeiten können. Mit großer Vorsicht weitergeführt wird die Sozialbetreuung der Häftlinge. So sind unter anderem Gefängnisseelsorger an mehreren Tagen in der Anstalt.