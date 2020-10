Besuchsverbot in der Helios-Klinik Gotha

Ab Freitag, dem 30. Oktober, gilt in der Helios-Klinik Gotha ein Besuchsverbot, um die Gefahr einer Übertragung des Corona-Virus zu minimieren. Darüber informiert Geschäftsführer Marc Bernstädt. Damit Patienten mit ihren Angehörigen in Kontakt bleiben können, stehe ihnen neben festen Telefonen am Bett kostenfreies WLAN zur Verfügung. In besonderen Situationen seien Ausnahmen möglich – nach telefonischer Anmeldung unter 03621/220 324 oder in Absprache mit den behandelnden Ärzten. Sie gelten für Patienten auf Palliativstationen, für ein Elternteil bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren sowie für eine festgelegte Begleitperson zur Geburt. Auf der Wöchnerinnenstation gelte ebenfalls ein striktes Besuchsverbot – auch für Väter.