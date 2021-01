Betrunken mit Krankenfahrstuhl unterwegs

Gotha. In Gotha stoppten Polizeibeamte einen Mann, der betrunken mit einem Krankenfahrstuhl unterwegs war.

Am Samstagmittag gegen 13.15 Uhr wurde die Polizei über eine mögliche Trunkenheitsfahrt in der Humboldtstraße in Gotha informiert.

Die Beamten trafen vor Ort auf einen 68-jährigen Mann mit einem Krankenfahrstuhl. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,81 Promille.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und erstellten eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

