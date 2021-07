Betrunkene Autofahrerin schafft es in Waltershausen nicht in den Kreisverkehr

Waltershausen. Weil sie offensichtlich betrunken in ihrem Auto unterwegs war, schaffte es eine 57-jährige Autofahrerin in Waltershausen nicht in einen Kreisverkehr einzufahren.

Eine 57-jährige Autofahrerin stieß am Samstagnachmittag in Waltershausen vor dem Kreisverkehr in der Gothaer Straße mit dem Auto eines 49-Jährigen zusammen. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau beabsichtigt in den Kreisverkehr hineinzufahren, ihr Ziel dabei aber verfehlt.

Sie fuhr stattdessen mit ihrem Wagen in die linke Seite vom Auto des 49-Jährigen. Beide wurden durch den Zusammenstoß verletzt und deshalb anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Bei der 57-Jährigen stellte man im Krankenhaus Alkoholgeruch fest, weshalb die Polizei einen Atemalkoholtest bei der Frau veranlasste. Sie war zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht in der Lage dazu, weshalb eine Blutentnahme bei ihr angeordnet wurde. Die Polizei stellte zudem ihren Führerschein sicher.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro.