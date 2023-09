Betrunkener Audifahrer gefährdet im Landkreis Gotha andere Autofahrer

Hörsel. Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Montagabend von der Polizei gestoppt worden. Durch sein riskantes Fahren soll er mehrere andere Autofahrer gefährdet haben.

Ein 25-jähriger Audifahrer soll Montagabend mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Als die Polizei ihn stoppte, hatte er einen Atemalkoholwert von rund 1,4 Promille.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, soll der Fahrer zwischen 22.50 und 23.09 Uhr über die Friemarer Straße in Richtung Hersdorfkreisel gefahren sein und dort einen vorausfahrenden Pkw überholt haben. In diesem Moment kam dem 25 Jahre alten Mann ein Fahrzeug aus dem Kreisel entgegen. Der Fahrer dieses entgegenkommenden Pkw wird als Zeuge gesucht.

Personen, die außerdem durch den Fahrer des Audi gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0232195/2023) zu melden.

