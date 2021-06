Betrunkener Junge pöbelt und randaliert in Gotha

Gotha. Das Zusammentreffen mit der Polizei eskaliert ein wenig.

Aggressiv ist ein 16-Jähriger am Donnerstag gegenüber seinem Ausbilder geworden, deshalb rief dieser die Polizei in eine Firma in der Kindleber Straße in Gotha. Die Beamten fanden den Jungen an einer Bushaltestelle – er hatte 2,67 Promille. Der junge Mann beleidigte die Beamten mit Äußerungen, die zudem verfassungswidrig sind, und wehrte sich gegen sie. Deshalb wurde er in Gewahrsam genommen. Dabei verletzte er sich leicht. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu keiner Straftat gegenüber dem Ausbilder.