Betrunkener Mann feuert Schreckschusswaffe in Gotha ab

Eine Schreckschuss-Pistole feuerte am Donnerstag ein polizeibekannter Mann in Gotha ab. (Symbolfoto)

Gotha. Einen Schuss mit einer Schreckschusswaffe feuerte ein polizeibekannter Mann in Gotha ab. Er hatte mehr als einen Promille Alkohol intus.

Ein polizeibekannter 41-Jähriger sorgte in Gotha am Donnerstagmorgen in der Eschleber Straße für einen Polizeieinsatz. Der Mann führte eine Schreckschusswaffe mit sich und gab einen Schuss in Richtung einer Hecke ab. Zur gleichen Zeit befanden sich Polizisten in unmittelbarer Nähe, die den Schützen umgehend entwaffnen konnten.

Während der polizeilichen Maßnahme versuchte zudem ein 33 Jahre alter Mann die Polizisten zu stören. Beide Personen wurden letztlich zur Dienststelle in Gotha gebracht. Sie waren mit deutlich über 1 Promille Atemalkohol erheblich betrunken. Den 41-Jährigen erwartet jetzt ein Verfahren wegen des Verstoßes nach dem Waffengesetz. Die beiden Männer konnten die Polizeidienststelle im Laufe des Tages wieder verlassen.

