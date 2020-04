Gotha. Polizisten in Gotha kontrollierten am Dienstagabend eine Gruppe, als ein betrunkener Mann dazukam. Er leistete massiv Widerstand.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Betrunkener Mann stört Polizei bei Kontrolle in Gotha

Bei der Kontrolle einer Gruppe am Coburger Platz in Gotha sind Polizisten am Dienstagabend von einem betrunkenen Mann angegriffen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, waren die Beamten zur Durchsetzung der Thüringer SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung eingesetzt.

Während die Polizisten mit der Gruppe sprachen, kam ein unbeteiligter 32-Jähriger hinzu und störte aus bisher unbekannten Gründen. Trotz der Aufforderung sich zu entfernen, störte er weiterhin erheblich die Amtshandlungen.

Die Beamten sprachen dem 32-Jährigen einen Platzverweis aus und wollten seine Identität feststellen. Der 32-Jährige ergriff die Flucht und stürzte. Er verletzte sich dabei leicht.

Als die Polizisten dazukamen, leistete er massiv Widerstand und musste fixiert werden. Der 32-Jährige stand erheblich unter Alkohol. Ein Atemalkoholtest war allerdings nicht möglich.

Geisterfahrer im Schneckentempo auf A71 unterwegs