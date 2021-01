Bevölkerung im Kreis Gotha schrumpft weiter

Kreis Gotha Der Einwohnerschwund in der Region liegt unter dem Thüringer Durchschnitt

Die Bevölkerung im Kreis Gotha ist im Vergleich zu 2019 erneut geschrumpft. Die Einwohner schwinden im Landkreis jedoch weniger stark als im Thüringer Durchschnitt, wie Daten des Thüringer Landesamtes für Statistik ergeben.

134.582 Frauen und Männer lebten zum Stichtag 30. September 2020 im Kreis Gotha – 539 Menschen, also 0,4 Prozent, weniger als ein Jahr zuvor. In Thüringen ist die Bevölkerung in dieser Zeit um 0,53 Prozent geschrumpft.

Der Einwohnerverlust ist das Ergebnis davon, dass mehr Menschen sterben als geboren werden. Verstärkt wird dieser Effekt dadurch, dass mehr Menschen das Land verlassen als herziehen. Während Thüringen gegenüber den anderen Bundesländern mehr als 3000 Einwohner verlor, bestand gegenüber dem Ausland ein positiver Wanderungssaldo – mehr Personen wandern aus anderen Staaten nach Thüringen ein als aus.