Bewegung ist zunächst die beste Medizin

Bewegung ist die beste Medizin für die Gelenke, wenn man Überlastung vermeidet.

Menschen mit sehr beweglichen Gelenken werden oft beneidet. Man denke nur an die Schlangenmenschen im Zirkus, auch Sportler wirken manchmal so, als hätten sie keine Gelenke oder Bänder. Man kann diese Beweglichkeit bis zu einem gewissen Grad trainieren. Doch eine Hypermobilität kann krankhaft sein, etwa wenn sich Finger, Hände oder Kniegelenke ohne Schmerz und Schaden überstrecken lassen.

Man nennt dieses Phänomen Marfan-Syndrom. Es gehört den angeborenen Bindegewebserkrankungen und ist eine seltene Erkrankung, die oft mit Hämatomen und Wirbelsäulenverkrümmungen sowie Augenproblemen verbunden ist. Typisch sind langen, dünner Finger und eine hoher Wuchs. Häufig treten bei Betroffenen Gefäßschäden mit Aneurysmen auf.

Die außerordentliche Gelenkigkeit macht solche Menschen zu guten Sportlern. Leider wird oft zu wenig auf krankhafte Veränderungen geachtet.

In der zweiten Lebenshälfte eher harmlos

Unabhängig vom Lebensalter hat man mitunter den Eindruck, die Gelenke müssten sich morgens oder nach längerem Sitzen im Flugzeug oder Auto erst wieder einspielen. Für kurze Zeit spürt man eine Steife, aber keine Schmerzen. Auch nach großer Anstrengung oder sportlicher Leistung und in Verbindung mit einem Muskelkater spürt man oft steife Gelenke.

Hat man die mittleren Lebensjahre hinter sich, ist eine gewisse Versteifung eine harmlose Begleiterscheinung des Alters. Kritisch wird es bei einer chronischen Versteifung und bei Schmerzen in Ruhe sowie bei jeder Bewegung, insbesondere an deren Beginn. Vor dem 45. Lebensjahr erkranken mehr Frauen als Männer an einer Arthritis oder Arthrose. Nach dem 55. Lebensjahr kehrt sich dieses Verhältnis um.

Schmerzen, wenn die Gelenkschmiere fehlt

Die Kniegelenke sind neben der Hüfte, den Füßen und Fingern am häufigsten betroffen. Der Grund ist die fehlende Gelenkschmiere, die das Gleiten der Gelenkflächen ermöglicht. Je weniger davon vorhanden ist, desto schwerer fällt die Bewegung. Entzündliche Versteifungen ((Arthritis) bereiten meist ständig Schmerzen, degenerative Verschleißerscheinungen (Arthrose) nur in den erste 20 bis 30 Minuten. Gelenkversteifungen können aber auch ein Hinweis auf andere neurologische (Spasmen), Muskel- und Skeletterkrankungen oder Mitreaktionen sein.

Bewegung in jeder Form – ohne Überlastung – ist die beste Medizin. Besteht die Versteifung länger als einen Monat oder zwei Monate, sollte sie ärztlich abgeklärt werden.

