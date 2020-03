Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bewegung und Entspannung mit Musik in Gotha

Stressabbau, Entspannung und Bewegung bietet ein Kurs, der am 17. März in der Gothaer Myconiusschule in der Bürgeraue 23 startet. In der Außenstelle der Volkshochschule geht es dabei vor allem um die Gesundheit. Es kann zudem ein neuer, leicht zu erlernender Tanzstil ausprobiert werden.

Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Gotha unter Telefon: 03621/82 30 44 oder im Internet auf www.vhs-gotha.de entgegen.