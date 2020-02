Der Deutsche Hof in Georgenthal war der Versammlungsort für die Aufstellung einer gemeinsamen List zweier Vereine für die Wahl am 22. März.

Georgenthal. Zwei Vereine haben sich in Georgenthal zu einer Liste für die Gemeinderatswahl am 22. März zusammengeschlossen. Auch Einzelbewerber sind möglich.

Bewerber in Georgenthal

Die Vereine Bürger für Georgenthal und Nauendorf (BfGN) und Allianz der Vereine und Bürger (AVB), treten gemeinsam auf einer Wahlliste an. Der BfGN stellt seit der letzten Kommunalwahl mit Bert Rommeiß den Bürgermeister für Georgenthal und Nauendorf. Er informiert über den Zusammenschluss.

Bereits am 3. Februar habe eine Aufstellungsversammlung im Hotel Deutscher Hof in Georgenthal stattgefunden. 20 Kandidaten wurden für den am 22. März zu wählenden Gemeinderat der neuen Landgemeinde Georgenthal aufgestellt. Sie kommen aus Georgenthal, Nauendorf und Engelsbach in der früheren Gemeinde Leinatal.

Ziel sei es, gemeinsam mit dem neuen Bürgermeister und dem neuen Gemeinderat sinnvolle und nachhaltige Projekte für die Gemeinde umzusetzen. Mitmachen und neue Ideen einbringen, das sei die Intention, so Rommeiß.

Einen eigenen Bürgermeisterkandidaten stellen BfGN und AVB nicht auf. Sie legen sich nicht auf die Unterstützung eines Kandidaten für den Bürgermeister fest. Es soll in der neuen Landgemeinde auch Einzelbewerber für den Gemeinderat geben. Wahlvorschläge müssen bis 18 Uhr am heutigen 7. Februar in der Gemeindeverwaltung in Georgenthal eingereicht werden. Die nötigen 80 Unterstützer-Unterschriften können noch bis zum 17. Februar, 18 Uhr eingereicht werden.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Georgenthal in der Tambacher Straße 2: Montag, 9 bis 11 Uhr, Dienstag, 9 bis 11 und 14 bis 18 Uhr, Donnerstag, 9 bis 11 und 14 bis 16 Uhr und Freitag, 9 bis 11 Uhr