Bewerbungsfrist für Stipendium in Gotha bis Monatsende

Gotha. Die Forschungsbibliothek sucht einen Autor oder eine Autorin, die sich in der Recherchephase mit den Beständen in Gotha auseinandersetzen möchten.

Bibliotheken bewahren nicht nur Literatur – Bibliotheken können auch zu Literatur inspirieren, heißt es in einer Mitteilung der Forschungsbibliothek Gotha. Das Recherchestipendium an der Forschungsbibliothek Gotha richtet sich an Autoren und Autorinnen aller literarischen Gattungen, die sich in der Recherchephase ihrer literarischen Projekte mit Beständen der Forschungsbibliothek Gotha auseinandersetzen möchten.

Noch bis 28. Februar sind Bewerbungen für das Stipendium möglich, heißt es weiter. Ausschreibungstexte und Informationen zum Stipendium sind im Internet https://www.kulturstiftung-thueringen.de/ zu finden. Das Stipendium beinhaltet ein einmonatiges Stipendium in Höhe vom 1500 Euro. Inbegriffen sind Reisekosten und Unterbringung im Gästehaus des Forschungszentrums. Eine Projektpräsentation im Rahmen einer Lesung ist vorgesehen.

Die Forschungsbibliothek Gotha auf Schloss Friedenstein ist eine der bedeutendsten historischen Bibliotheken im deutschsprachigen Raum. Sie ist Teil der auf Schloss Friedenstein vereinten Sammlungen des Herzoghauses Sachsen-Gotha-Altenburg und der zwischen 1826 und 1945 in Gotha gesammelten Bestände des Herzoghauses Sachsen-Coburg und Gotha.

Sie bildet mit den musealen Sammlungen, dem Geheimen Archiv, dem Herzoglichen Museum und den ehemaligen herzoglichen Gemächern sowie der Parklandschaft ein einzigartiges Sammlungs-, Bau- und Gartenensemble. Die Forschungsbibliothek Gotha bewahrt mehr als 700.000 gedruckte Werke, darunter etwa 350.000 Drucke des 16. bis 19. Jahrhunderts. Hinzu kommen circa 11.500 Handschriften.